Бабушка девочки, с которой жестоко обращались в больнице Новосибирска, оформляет опеку

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Бабушка 3-летней девочки, которую, как сообщали ранее очевидцы в соцсетях, таскали за волосы в новосибирской туберкулезной больнице, намерена оформить опеку над ребенком, а также подать заявление в полицию для поиска матери ребенка, которая не занимается воспитанием дочери. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

В среду, 10 ноября, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила председателю правительства России обращение, в котором просит разработать стандарт ухода за детьми без родителей в медицинских учреждениях. Одним из поводов обращения омбудсмена к председателю правительства России послужила ситуация в Новосибирске, где зафиксирован факт жестокого обращения медсестры клинической туберкулезной больницы с 3-летней девочкой, находившейся на лечении.

"Девочка лечится, она еще два месяца будет лечиться. У нее все нормально - травм и увечий нет. Сейчас бабушка пытается оформить над ней опеку", - сказала Болтенко, добавив, что по окончании лечения родственница заберет ребенка домой.

Омбудсмен пояснила, что девочка из цыганской семьи, ситуация с поисками ее матери остается сложной. Для розыска родительницы бабушка ребенка собирается подать заявление в полицию. Ранее в сообществе "Инцидент. Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" было размещено видео, где медсестра детской туберкулезной больницы берет малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать. По словам автора видео, женщины, проходившей обследование в больнице, подобные действия медсестры происходят постоянно. В связи с этим были организованы проверки, по результатам которых следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении медсестры.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру по поводу инцидента. Позднее следователями было возбуждено уголовное дело в отношении еще одного сотрудника туберкулезной больницы. Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, дело возбуждено по второму видео, выложенному в социальных сетях, где медсестра бьет 6-летнего малолетного мальчика.

В понедельник, 9 ноября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил региональному Минздраву проверить работу детской туберкулезной больницы. Как сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов, министерством была сформирована комиссия, на прошлой неделе она уже посещала детскую больницу вместе с уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области Надеждой Болтенко для проверки работы медучреждения. Также была проведена работа с медсестрой больницы, действия которой попали на видео, в результате женщина была уволена.