На Алтае возбудили дело из-за предоставления сироте квартиры без воды и отопления

БАРНАУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту предоставления жилья ненадлежащего качества сироте в Рубцовске - в квартире нет отопления и водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По данным следствия, в мае 2015 года жительница Рубцовска 28 лет заключила договор найма жилья с Главным управлением строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Алтайского края о предоставлении однокомнатной квартиры по законодательству об обеспечении жильем детей-сирот. Квартира изначально построена с нарушением строительных и санитарных норм и непригодна для проживания", - сообщает следственное управление СК РФ по региону.

В марте 2019 года суд обязал краевое государственное казенное учреждение "Региональное жилищное управление" привести в порядок жилье в соответствии с проектной документацией и санитарными нормами. Но решение суда должностные лица не исполнили, а сирота вынуждена жить в квартире без водоснабжения и отопления.

Следователи дадут оценку действиям должностных лиц, нарушивших законодательство в сфере обеспечения жилищных прав сироты. Идет сбор и закрепление доказательств.