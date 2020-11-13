В Хакасии пожилых врачей могут привлечь для телефонных консультаций пациентов

ТАСС, 13 ноября. Врачей старше 65 лет в Хакасии рекомендовали привлечь к проведению бесконтактных консультаций больных, находящихся на амбулаторном лечении. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

Полпред Сергей Меняйло в настоящий момент находится в Хакасии, где проводит серию рабочих совещаний по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В республике за последний месяц уровень заболеваемости вырос в четыре раза. В регион были направлены медики из Москвы для помощи местным врачам. Минобороны, согласно решению президента РФ Владимира Путина, развернет мобильный госпиталь на 100 коек для борьбы с коронавирусом в республике.

"Поставлена задача организовать всестороннее информирование жителей региона о принимаемых мерах для стабилизации эпидемиологической обстановки в республике. Особое внимание рекомендовано уделить снижению времени ожидания при обращении граждан по телефонам "горячих линий", для чего, в том числе, проработать механизм привлечения врачей категории 65+ для бесконтактного консультирования больных, которые находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Также полпред отметил, что в республике необходимо подготовить к работе распределительные центры бесплатных лекарственных препаратов, организовать их доставку до амбулаторных больных. Время доставки лекарств должно быть минимальным. "Многие проблемы возникают из-за пробелов в организации работы, устранив которые, можно кратно повысить эффективность оказания людям медицинской помощи", - цитирует пресс-служба Меняйло.

По данным Роспотребнадзора, в регионе выявлено более 9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели более 6 тыс. человек, умерли 84 пациента. На этой неделе в регионе были приняты дополнительные ограничительные меры. Так, школьники 5-11 классов, а также учащиеся колледжей и техникумов в Абакане, Саяногорске, Черногорске и Усть-Абакане переведены на дистанционное обучение, количество посетителей в кафе в крупных городах Хакасии ограничено в дневное время до 50% от возможного, а в учреждениях культуры - до 25%. С 13 ноября введены ограничения по оказанию плановой медицинской помощи. Сохраняется самоизоляция для пожилых граждан, а сам режим ограничительных мер продлен до 10 января 2021 года.