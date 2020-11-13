В Республике Алтай на борьбу с коронавирусом выделили более 5,8 млрд рублей

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 220 тыс. человек, порядка 63 тыс. человек проживают в единственном городе - Горно-Алтайске. В регионе, по данным оперштаба, за сутки выявлено 123 новых случая коронавируса, за все время пандемии - 9415 случаев.

ТАСС, 13 ноября. Сумма, направления в Республике Алтай на борьбу с коронавирусом, составила более 5,8 млрд рублей из консолидированного бюджета. Об этом сообщает в пятницу в Instagram глава региона Олег Хорохордин.

"Более 5,8 млрд рублей выделено в регионе на борьбу с коронавирусом в 2020 году. Основная часть - это средства федерального бюджета. Это по-настоящему беспрецедентная сумма, которую мы направляем на поддержку медиков, системы здравоохранения, поддержку семей с детьми и бизнеса. Все расходы тщательно контролируются, чтобы вся финансовая помощь дошла до получателей", - говорится в сообщении.

Как следует из размещенных в посте информационных карточек, 3,6 млрд рублей на противодействие распространению вируса направлено из федерального бюджета, 588,1 млн - из бюджета региона, 320,4 млн - средства ОМС, 1,29 млрд рублей - пенсионный фонд. Самые крупные суммы направлены на "детские" выплаты - на детей 3-7 лет более 1,03 млрд рублей, на единовременные выплаты на каждого ребенка 3-16 лет - 1,14 млрд рублей. Также, производился большой объем поддержки населения по другим направлениям, в том числе - льготным категориям граждан.

Выплаты медикам составили более 600 млн рублей, а работникам социальных стационаров - 60,4 млн рублей. Закупка средств индивидуальной защиты и тест-систем была проведена на 450,5 млн рублей, лекарств для лечения амбулаторных пациентов - на 10,9 млн рублей, и их закупка продолжается, медоборудование куплено на 91 млн рублей, в том числе - 21 аппарат ИВЛ. На дополнительную поддержку медучреждений - приобретение оборудования, лекарств и транспорта направлено 376 млн рублей, оказание медпомощи - 320,4 млн рублей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 52,7 млн человек, более 1,29 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 880 551 случай заражения, выздоровели 1 406 903 человека, умерли 32 443. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.