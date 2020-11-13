Новосибирские власти предложили СФ создать механизм учета предложений граждан для бюджетов

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области предлагают Совету Федерации создать в федеральном законодательстве механизм, который бы позволял учитывать при принятии законов, в том числе, бюджетов, предложения граждан, озвученные на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Такое предложение в пятницу внес председатель областного заксобрания Андрей Шимкив на заседании научно-экспертного совета при Совете Федерации РФ.

"Думаю, что любой житель села, города, района, увидев свое предложение, свою инициативу в соответствующей строке бюджета, станет больше доверять власти любого уровня - и местной, и региональной", - цитирует спикера пресс-служба регионального заксобрания.

По мнению Шимкива, такой подход позволит повысить уровень гражданской активности и степень доверия к власти. В настоящее время результаты публичных слушаний отражаются лишь в рекомендациях и не фиксируются в итоговых документах.

Спикер подчеркнул, что еще одним важным инструментом во взаимодействии власти с гражданами является "Народный бюджет", который дает людям возможность самим определять, куда в первую очередь направят бюджетные средства. За три года в регионе реализовано 343 инициативных проекта, на них направлено 341 млн рублей.

"Мы все понимаем, что стоит за качественными изменениями, которые следуют за этой цифрой. Это иное качество жизни, настроение. Самоуважение. Доверие. Эти категории сложно измерить цифрами", - сказал Андрей Шимкив.