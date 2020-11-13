Омский колледж подготовит 400 специалистов для производства ракет-носителей "Ангары"

ОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Омский авиационный колледж им. Н. Е. Жуковского и филиал Центра им. М. В. Хруничева ПО "Полет" заключили соглашение, по которому техникум до 2024 года подготовит для предприятия не менее 400 специалистов, востребованных в производстве ракет-носителей "Ангара". Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель колледжа Антон Савин.

"Это соглашение, в рамках которого мы планируем в течение периода с 2020 по 2024 год подготовить порядка 400 человек по тем направлениям, которые необходимы этому предприятию. Все это направлено на производство ракеты-носителя "Ангара", - сказал Савин.

По его словам, соглашение предполагает как никогда тесное сотрудничество с "Полетом". "Там много всевозможных направлений. "Полет" будет предоставлять свою производственную базу для прохождения практики нашими студентами, в рамках каких-то узких направлений будет помогать своими специалистами, - рассказал Савин. - Также будут помогать, насколько это возможно, расходными материалами, работа с которыми востребована на предприятии, чтобы студенты учились именно на таких материалах".

Также студенты смогут заключать с заводом договор на неполную рабочую неделю, чтобы совмещать работу с учебой.

В омском Минпром ТАСС пояснили, что такое сотрудничество взаимовыгодно для всех - завод получает высококвалифицированных специалистов, обученных специально под нужды предприятия, колледж - дополнительные возможности по обучению студентов и их гарантированное трудоустройство. "А с точки зрения региона, это помощь в реализации проекта по созданию производства "Ангары", которая является одних из визитных карточек региона, и трудоустройство нескольких сотен специалистов", - отметили в министерстве.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.