Эксперт: планы строительства ледокольного флота РФ обеспечат лишь 70% грузопотока по СМП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Существующие планы по строительству ледокольного флота в России смогут обеспечить лишь 70% прогнозируемого грузопотока Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил вице-президент Фонда развития Дальнего Востока Магомед Гехаев в четверг.

"Мы по поручению премьер-министра Мишустина подготовили прогноз грузопотока по СМП до 2030-2035 годов. <…> Мы сегодня по результатам обработки данных выражаем опасение, что существующие планы по строительству ледокольного флота смогут обеспечить не более чем 70% от заявленного грузопотока. <…> Нам кажется, надо работать интенсивнее в части определения ледокольных потребностей", - сказал он, выступая на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее", который проходит в Санкт-Петербурге.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

Десятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Генеральным информационным партнером форума выступает Информационное агентство России ТАСС.