Эксперт считает, что в Арктике нужно ввести систему особого экомониторинга

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Территориями специального экологического мониторинга в России должны стать Арктика, Приморский край и, возможно, Ленинградская область, так как эти регионы требуют более тщательного контроля за состоянием окружающей среды. Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив, член Общественного совета при Росгидромете Зоя Шаргатова во время круглого стола в Общественной палате РФ в понедельник.

"Мы предлагаем выделить территории специального мониторинга по критериям особых природных условий, таких как арктические территории, по возникновению экстремальных погодных условий, таких как Приморский край, по особым масштабам накопленного экологического ущерба, возможно, это Ленинградская область, и другие критерии", - сказала она.

Шаргатова пояснила, что в стране есть территории, где нужен "особый, глубокий и постоянный контроль и более плотный экологический мониторинг".

Председатель правления Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Николай Доронин, который также выступил во время круглого стола, предложил включить в систему экомониторинга контроль за биоразнообразием Арктики. По его словам, это могло бы упростить жизнь коренных малочисленных народов, проживающих в арктических регионах.

"Если брать самый большой муниципальный район [Арктики] в России - Таймырский Долгано-Ненецкий, там живет всего 30 тыс. человек. У нас людей там мало, но у них, в основном у коренных малочисленных народов, есть свои специфические запросы, которые больше касаются биоразнообразия. Если мы этот мониторинг биоразнообразия сможем каким-то образом учесть в более дальней перспективе, это ответило бы населению арктических регионов на большинство вопросов, что будет с рыбой, с оленем, с дикоросами", - сказал Доронин.

В послании Федеральному собранию 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране предстоит отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха, а в дальнейшем сформировать полноценную систему экологического мониторинга.