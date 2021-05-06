В Калининграде перезахоронили останки 86 советских солдат, погибших в апреле 1945 года

КАЛИНИНГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония перезахоронения останков советских солдат и офицеров, погибших в боях при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года, прошла в четверг в Калининграде. Прах героев Великой Отечественной войны перезахоронили на мемориальном комплексе в городском микрорайоне Чкаловск, сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"Останки 86 советских солдат и офицеров, геройски погибших в первых числах апреля 1945 года при штурме города-крепости Кенигсберг в ходе Восточно-Прусской стратегической наступательной операции советских войск, со всеми почестями перезахоронены на мемориальном комплексе в микрорайоне Чкаловск в Калининграде, где покоится прах более 2 тыс. их боевых товарищей", - рассказал ТАСС председатель Совета региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.

Собеседник уточнил, что останки 24 красноармейцев поисковики отряда "Совесть" подняли из земли на площадке сквера с самолетом-памятником Ил-28, где рабочие проводили благоустроительные работы. Останки еще 62 советских солдат и офицеров были обнаружены на территории военного аэродрома Чкаловск во время работ по его реконструкции.

"В результате кропотливой работы с архивными документами военной поры удалось установить имена всех солдат, чьи останки были обнаружены и эксгумированы", - отметил Хисамов.

В церемонии перезахоронения приняли участие руководители органов власти Калининграда, представители правительства области и областной думы, военнослужащие, ветераны войны, жители микрорайона Чкаловск. Они возложили венки и цветы на братскую могилу. В честь павших героев прогремел троекратный оружейный салют, торжественным маршем у мемориала прошла рота почетного караула Балтийского флота.