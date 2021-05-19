Новый арктический туристический маршрут запустили в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Новый туристический маршрут по местам, связанным с известными исследователями Арктики, запустили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду сообщили в пресс-службе городского комитета по делам Арктики.

"В Санкт-Петербурге стартовал новый арктический туристский маршрут "Герои арктических льдов: лица русской Арктики" из цикла "Арктический Петербург", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, маршрут следует по местам Петербурга, связанным с известными исследователями Арктики, имена которых нашли отражение в топонимике Санкт-Петербурга. В их числе арктический капитан, первым достигший Северного полюса в надводном плавании, Юрий Кучиев, основатель современной русской школы кораблестроения Алексей Крылов и командир экипажа самолета, совершившего первый беспосадочный перелет через Северный полюс Валерий Чкалов. Маршрут включает более 60 мест и объектов.

"Во время посещения объектов у экскурсантов будет возможность комплексно познакомиться с историей участия Санкт-Петербурга в освоении северных широт, начиная от старта первых арктических экспедиций и заканчивая созданием современных ледоколов", - отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова сообщали, что комитет по делам Арктики разработал цикл из пяти экскурсионных маршрутов, связанных с историей освоения Арктики и городскими арктическими объектами. Первый маршрут запустили в феврале.