Реконструкцию железнодорожного путепровода в Петербурге завершат ко Дню города в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,27 мая. /ТАСС/. Реконструкция железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе на перегоне "Среднерогатская - Предпортовая" в Петербурге завершится в конце мая 2022 года, к следующему Дню города. Об этом рассказал в четверг председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров на встрече с губернатором города Александром Бегловым.

"В следующем году в этот же день, в День рождения города Санкт-Петербурга, а может и раньше, мы должны открыть движение по реконструируемому объекту", - сказал Белозеров.

Беглов, в свою очередь, отметил, что путепровод поможет "сделать электрички городским транспортом".

Путепровод над Пулковским шоссе является одним из ключевых транспортных грузовых коридоров Октябрьской железной дороги по направлению в Большой морской порт Санкт-Петербурга. Длина путепровода после реконструкции по главному пути составит 107,96 м. Согласно проекту, под сооружением автомобили смогут проезжать по четырем полосам движения в каждом направлении Пулковского шоссе, не считая еще одну полосу для разгона транспорта. Длина реконструируемого участка составляет 990,22 м. Все опоры эстакады будут выполнены из монолитного железобетона.

Будущий путепровод будет представлять собой однопутный электрифицированный участок железной дороги, по нему локомотивы смогут перемещаться со скоростью 50 км/час. В ходе реализации проекта планируется соорудить временный путепровод и подходы к нему. Строительство Пулковского путепровода открывает первый этап реализации Концепции по развитию железнодорожной инфраструктуры в целях организации пригородных и внутригородских пассажирских перевозок в Санкт-Петербургском железнодорожном узле - проекта, активно прорабатываемого ОАО "Российские железные дороги" совместно с правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Путепровод, расположенный на 11 км автомагистрали А120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо", был построен в 1917 году.