Памятник пограничникам установят в Приморском районе Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Памятник пограничникам появится в Санкт-Петербурге, монумент разместится в Приморском районе, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации губернатора.

"Памятник пограничникам установят в Приморском районе. Об этом губернатор Александр Беглов заявил сегодня на праздничном вечере в честь Дня пограничника", - говорится в сообщении Смольного. Глава города поздравил личный состав и ветеранов Пограничного управления ФСБ по городу и Ленинградской области с профессиональным праздником.

Беглов отметил, что в Петербурге и Ленинградской области особо чтят память Андрея Коробицина, несшего службу на финской границе. В 1927 году он один вступил в неравный бой с четырьмя диверсантами и погиб. В Сестрорецке и во Всеволожском районе ему установлены памятники, его именем названы улицы и населенные пункты.

Глава города напомнил, что в этом году исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Первыми, кто встретил врага, были пограничники.

"Наши войска отступали в первые месяцы. Но 45 пограничных застав продолжали сражаться. Маршал Жуков тогда сказал, что своим героическим подвигом пограничники помогли выиграть время, необходимое для того, чтобы организовать оборону на подступах к Москве. Это подвиг наших отцов и дедов. Хочу сказать слова благодарности нашим ветеранам, низкий им поклон", - привели в пресс-службе слова Беглова.

28 мая ежегодно в РФ отмечается День пограничника - профессиональный праздник личного состава и ветеранов Пограничной службы ФСБ России. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 23 мая 1994 г.