В Псковской области два человека получили травмы во время жесткой посадки аэростата

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Жесткую посадку в деревне Рыжаково Великолукского района Псковской области совершил аэростат, на борту которого находились семь человек. В результате происшествия два человека получили травмы, сообщили в воскресенье в северо-западной транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, экскурсионный полет аэростата RA0554G совершен из Великих Лук. Жесткая посадка произошла из-за погодных условий. На борту находились семь человек, из них двое получили травмы, они обратились в медицинское учреждение. Погибших нет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в субботу около 20:20 вечера. По факту случившегося начата проверка.