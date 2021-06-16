Лауреаты премии "Арлекин" за лучшие спектакли для детей названы в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Лауреаты Российской национальной театральной премии "Арлекин" названы во вторник в Петербурге, где завершился XVIII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей. Церемония в духе веселого сценического действа прошла вечером в Детском музыкальном театре "Зазеркалье", где зародился этот художественный проект.

Премии "Арлекин" за лучший спектакль фестиваля удостоены лирические истории "Ежик и медвежонок" дебютанта этого смотра - Канского драматического театра (город Канск Красноярского края). Постановка режиссера Артема Галушина награждена дипломом и серебряной статуэткой популярного героя, а также денежной премией в размере одного миллиона рублей на постановку нового спектакля для детей и подростков. Спектакль, поставленный с участием денежной премии "Арлекина", включается в конкурсную программу одного из следующих фестивалей автоматически, без отбора экспертным советом.

Примечательно, что этот же спектакль удостоен приза зрительских симпатий "Глазами детей". На это редкое совпадение обратил внимание председатель жюри - заслуженный артист России Сергей Бызгу: "Мне очень приятно, что мы совпали с детьми: либо члены жюри впали в детство, либо так вот получилось".

"Из конкурсных спектаклей было пять постановок, которые претендовали на эту премию. Но мы выбрали большинством именно работу сибиряков. Лично мне этот спектакль понравился тем, что ребята из Канска очень тонко, трепетно подошли к замечательному материалу сказок Сергея Козлова", - сказал ТАСС председатель жюри.

По его словам, "сейчас все очень активно ищут новые формы, а в "Ежике и медвежонке" было очень глубокое содержание - простое, без особых эффектов. В театре уже все было, а сложнее всего сделать что-то очень просто и конкретно. И у театра из Канска это получилось замечательно".

Серьезную конкуренцию обладателям "Арлекина" составил спектакль "Джинжик" Петербургской театральной лаборатории Яны Туминой. Эта постановка отмечена в номинациях "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа художника-постановщика" (Кира Камалидинова, Кирилл Маловичко, Маша Небесная), "Лучшая работа художника по свету" (Василий Ковалев), "Лучшая мужская роль" (Александр Балсанов). Также этот спектакль получил специальную премию жюри "Эксперимент".

Лауреаты "Арлекина"

Жюри отметило дипломом работу композитора Алексея Чуканова в спектакле "Крот, который мечтал увидеть солнце" (Петербургский театр "Кот Вильям"). За лучшее музыкальное оформление спектакля "Серебряное копытце" отмечена Евгения Решетникова из Театра музыки, драмы и комедии, Новоуральск (Свердловская область). За участие в этом же спектакле премии получили хореограф Наталья Володькина и художник по костюмам Мария Скобелева. За лучший актерский ансамбль награду получили участники спектакля "Цацики и его семья" Санкт-Петербургского театра "Суббота".

Две актрисы получили награды за лучшие женские роли: Мария Никифорова ("Где нет зимы" в Малом драматическом театре - Театре Европы, Санкт-Петербург и Алина Доценко ("Мой папа - Питер Пэн", театр "Сатирикон").

Специальная премия дирекции фестиваля "За самобытность и художественную целостность спектакля" присуждена "Сказкам Хикмета" режиссера Сойжин Жамбалова (Казанский Татарский государственный театр юного зрителя). Участник этого спектакля Эльдар Гатауллин получил приз за лучшую мужскую роль.