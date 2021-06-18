Иск певицы Земфиры к писателю Гришковцу в калининградский суд не поступал

ТАСС, 18 июня. Иск певицы Земфиры к писателю и драматургу Евгению Гришковцу о взыскании 1,5 млн рублей компенсации морального вреда в Центральный районный суд Калининграда до настоящего времени не поступал. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

По сообщениям ряда СМИ певица Земфира подала в Центральный районный суд Калининграда иск о взыскании с Гришковца 1,5 млн рублей компенсации морального вреда за высказанные в ее адрес в эфире телеканала "Дождь".

"Пока суд не получил этот иск, он не зарегистрирован и его нет в базах", - сказали ТАСС в суде.

Представитель суда уточнил, что информацию о поступлении иска смогут официально подтвердить только после его получения. Иск мог быть направлен в суд заказным письмом, либо с использованием электронного сервиса. Если он действительно направлен, то в Калининграде он будет получен в начале следующей недели, отметил собеседник агентства.

Сам Гришковец комментировать сообщения о судебном иске Земфиры отказался, сообщив ТАСС, что узнал о нем из СМИ.

По данным телеканала "Дождь", певица Земфира требует опровержения высказываний Гришковца в выпуске программы "Би Коз" от 27 мая относительно ее альбома "Бордерлайн" и компенсации.