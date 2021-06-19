Выставка лучших образцов норвежского дизайна за 100 лет открылась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 19 июня. /ТАСС/. Фотовыставка "Норвежский дизайн - взгляд через столетие" открылась в субботу в музее художественного освоения Арктики имени А. Борисова в Архангельске. Как рассказал ТАСС заведующий музеем Иван Катышев, в экспозиции представлено 30 фотографий с лучшими образцами дизайна Норвегии от одежды до социальных проектов.

"На выставке представлены самые популярные образцы норвежского дизайна, появившиеся за последние 100 лет. Это не только вещи, мебельный, промышленный, цифровой, графический дизайн, а, например сервисный дизайн: сайты и социальные проекты. Норвежцы и мы, северяне, всегда были близки, поэтому эти вещи и не только, предметы, смыслы, концепции, они покажутся очень приятными, родными, я бы даже сказал", - отметил Катышев.

Экспонаты отобраны из собрания Центра дизайна и архитектуры Норвегии DOGA и журнала A-magasinet. Тридцать фотографий из ста номинированных на конкурс образцов выбирали читатели газеты Aftenposten и жюри путем голосования. Учитывались культурная, историческая, экономическая, общественная ценность предмета, а также новаторство, форма, эстетика, функциональность и удобство вещей в использовании.

Среди примеров промышленного дизайна показаны форма носа ледокола и поезд-аэроэкспресс. Большое внимание уделено мебельному дизайну. Среди представленных образцов четыре варианта стульев: например, стул, который "растет" вместе с ребенком и удобное кресло с подставкой для ног, созданное для просмотра телевизора.

Норвежцы отметили также важность дизайна проектов. Среди представленных образцов сайт для поиска работы и портал прогноза погоды. Еще один пример хорошо работающего дизайна - проект по раннему выявлению рака груди у женщин. "Он существенно сократил время с момента возникновения болезни до момента ее выявления. Это именно сервисный дизайн, что сейчас в России пытаются внедрить, например, через сервис госуслуг, МФЦ - то есть это удобство получения информации, социальный инжениринг для людей, это тоже дизайн", - добавил директор музея.

Часть предметов созданы еще в начале ХХ века, например, печка, которую норвежцы используют в течение 120 лет - это одновременно и камин, и устройство для нагрева пищи. "Одно из простейших на первый взгляд, но важных для Норвегии - это лыжные крепления 1927 года. Простая скоба, которая прижимает ботинок при помощи кожаного ремня. Благодаря этим креплениям норвежцы выиграли Олимпийские игры в 1927 году и потом очень долго их использовали, - отметил Катышев. - Увидеть красоту и эстетическую привлекательность в банальных вещах - это нужно, это понятно северному человеку". Выставка будет работать до 30 июня.