Театр-фестиваль "Балтийский дом" представит в Петербурге пьесу "Смерть Тарелкина"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Театр-фестиваль "Балтийский дом" покажет в субботу премьеру спектакля "Смерть Тарелкина" по пьесе Александра Сухово-Кобылина. Постановщиком русской классики выступил литовский режиссер Оскарас Коршуновас, постоянный участник проходящего в Петербурге Международного фестиваля "Балтийский дом".

Жанр постановки мастер определил как "футуристическую кибертрагикомедию".

"Мы долго искали, какое определение дать спектаклю, чтобы звучало посильнее. И вот скорее даже в шутку придумали "кибертрагикомедия". Потом добавили - "футуристическая". На это решение подтолкнули две вещи. Первая - легендарная постановка Мейерхольда (1922), отсылки к которой будут и у нас. Вторая - сам Сухово-Кобылин. В тексте есть все то, что было в его время, остается в современном мире и в современной поп-культуре: оборотни и вурдалаки, детектив и комедия. Но что важнее всего осознать - в нем есть то, что ждет нас в будущем", - сказал журналистам Оскарас Коршуновас.

Александр Сухово-Кобылин написал свою комедию в 1869 году, но происходящие в ней события по-прежнему узнаваемы. История мелкого чиновника, который инсценирует собственную смерть, чтобы скрыться от многочисленных преследователей, а затем на время "одалживает" чужую фамилию и соответственно чужие жизнь и судьбу, сегодня способна прозвучать мощнее, чем когда-либо.

В постановочную бригаду спектакля вошлии сценограф Гинтарас Макарявичюс, художник по костюмам Юлия Скуратова, хореограф Веста Грабштайте, видеохудожник Артис Дзерве, художник по свету Еугениюс Сабаляускас, композитор Гинтарас Содейка. Главную роль режиссер поручил актрисе Анне Щетининой.

Из истории "Тарелкина"

Комедия-шутка "Смерть Тарелкина" считается одной из самых странных и загадочных пьес русской драматургии. Написав ее, Сухово-Кобылин навсегда оставил литературу и скрылся от мира.

Среди многочисленных обращений к этой пьесе выделяется постановка 1983 года, осуществленная Георгием Товстоноговым в Большом драматическом театре в жанре оперы-фарса (композитор Александр Колкер). В роли Тарелкина блестяще дебютировал в Ленинграде Валерий Ивченко, работавший ранее на Украине. В 1989 году по этой постановке был создан фильм-спектакль.