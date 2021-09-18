Первый в стране центр обучения инженеров медиаиндустрии создадут на базе НовГУ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Первый в стране научно-образовательный центр новых технологий индустрии развлечений (креативных индустрий) создадут на базе Новгородского государственного университета. Об этом сообщил директор "Высшей школы киноинженеров", председатель ассоциации продюсеров кино и телевидения Олег Березин в рамках презентации проекта, которая прошла 18 сентября в новгородской "Точке кипения".

"Совместно с Новгородским университетом имения Ярослава Мудрого, совместно с ассоциацией продюсеров кино и телевидения запускаем новый проект научно-образовательного центра новых технологий индустрии развлечений. Цель проекта - подготовка инженеров, технических специалистов в области медиаиндустрии. Учитывая то, как меняется медиаиндустрия, безусловно, российской кинематографии, российской медиаиндустрии нужны новые технические специалисты, которые скорее будут заниматься не работой на каких-то устройствах, а именно создавать эти устройства для того, чтобы мы могли обеспечить свой технологический суверенитет. <...> На самом деле это впервые в современной России запускается такая программа, у нас много школ, которые готовят актеров, режиссеров и продюсеров, но у нас нет школ, которые готовят инженеров, которые и обеспечивают все эти технологии", - сказал Березин.

По его словам, ассоциации очень импонирует то, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин был директором Агентства стратегических инициатив, которое инициировало национальную технологическую инициативу. "Как раз одна из задач центра - это содействие в формировании нового направления НТИ - MediaNet. Поэтому я думаю, что мы здесь получим поддержку", - пояснил Березин.

Он отметил, что подготовка будет вестись на базе имеющихся в НовГУ специальностей, куда интегрируют новые направления. В частности, подготовка будет вестись по трем программам: радиотехника и аудиовизуальная техника в медиаиндустрии, технологии медиаиндустрии и дизайн медиаиндустрии. На сегодняшний день речь идет о подготовке по программам высшего образования, но сам Березин не исключает, что в дальнейшем могут появиться и программы для школьников.

"Мы говорим о подготовке по программа высшего образования. И как раз университет имеет большую базу по подготовке технических специальностей по радиотехнике, по нано-электронике. <...> И, конечно, мы будем разрабатывать программы и дополнительного профессионального образования, возможно, появятся программы для школьников", - отметил он.

По словам Березина, работа по созданию центра уже началась, в 2022 году должны запуститься несколько программ дополнительного образования, а с 2024 года стартует набор на программы магистратуры и бакалавриата.