Первую в российской Арктике котельную переведут на топливо из отходов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Мурманской области при поддержке компании "Ситиматик" планирует перевод котельной в микрорайоне Дровяное города Мурманска на топливо из отходов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании в среду.

"Впервые в Арктической зоне России котельную переведут на альтернативный вид топлива. В соответствии с дорожной картой переоборудование котельной начнется в ноябре, а в феврале начнется эксплуатация. Строительство новой твердотопливной котельной позволит снизить переизбыток установленной мощности существующей котельной с 3,13 Гкал/ч до 1,55 Гкал/ч и приведет ее в соответствие с присоединенной нагрузкой, а также обеспечит сокращение затрат на топливные ресурсы", - говорится в сообщении.

Поставкой РДФ-топлива займется компания "Ситиматик", чьи специалисты в 2019 году разработали технологию изготовления такого топлива из местных отходов и провели испытания с замерами выбросов вредных веществ на котельной в экотехнопарке в поселке Междуречье.

"Согласно уже проведенным исследованиям, особенностью мусорообразования в самом урбанизированном регионе российской Арктики является большая доля в общем объеме отходов пластика, бумаги, картона и других материалов, обладающих высокой калорийностью и пригодных для производства РДФ. В качестве сырья для получения этого вида топлива, теплотворная способность которого сравнима с природным газом или каменным углем, можно использовать до 40% поступающих на сортировку отходов", - отмечают в компании.

Небольшие партии топлива для котельной в микрорайоне Дровяное будут производиться в экотехнопарке компании в соответствии с ГОСТом с 2022 года, а к 2024 году планируется создание линии по производству РДФ-топлива.

"Соблюдение всех необходимых требований и выполнение поставленных перед предприятием задач позволит в ближайшее время реализовать рабочую модель теплоснабжения на более дешевом и безопасном РДФ-топливе, которая может стать основой для последующего внедрения в Мурманской области. В перспективе объема "мусорного" топлива может хватить для отопления примерно 80 100 десятиэтажных домов по четыре подъезда, что сопоставимо с населением небольшого города", - отмечают в пресс-службе.