Первый чемпионат по серфингу на Камчатке открылся на берегу Тихого океана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 октября. /ТАСС/. Первый на Камчатке чемпионат по серфингу собрал участников из 11 регионов страны на берегу Тихого океана в пятницу, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Впервые Камчатский край стал центром притяжения серферов со всей России. На полуостров прибыли спортсмены из 11 регионов: Удмуртского, Приморского, Камчатского, Красноярского краев, Магаданской, Московской, Сахалинской, Калининградской областей, а также спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы и Республики Татарстан. Соревнования начались утром в пятницу на базе серф-лагеря Quiksilver surf camp & school и продлятся весь день", - говорится в сообщении.

Чемпионат проводится по олимпийской дисциплине "короткая доска". Из-за приближающегося к берегам Камчатки тайфуна на Халактырском пляже, где стартовали соревнования, ощущается волнение на побережье.