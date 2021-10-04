Педагогов псковской школы эвакуировали из-за сообщения о минировании

ПСКОВ, 4 октября. /ТАСС/. Педагогогов "Гуманитарного лицея" эвакуировали из учреждения после анонимного сообщения о минировании здания. Об этом в понедельник сообщила ТАСС начальник управления образования муниципалитета Анна Кузыченко.

"На электронную почту "Гуманитарного лицея" поступило сообщение о том, что школа заминирована, директор эту информацию передал и уведомил все службы. Детей в школе не было, дежурные группы открыты в филиале школы по другому адресу. В школе находились только педагоги, чтобы приступить к обучению по дистанционной технологии", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что педагогогов эвакуировали в ближайший сквер. "Ожидаем проверку здания школы. После завершения всех процедур педагоги вернутся к работе", - добавила Кузыченко. С 4 октября все школы Пскова перевели на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.