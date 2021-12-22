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В НАО животноводам компенсируют 50% затрат на закупку кормов для скота

Из резервного фонда правительства Российской Федерации выделили 2,4 млн рублей

ТАСС, 22 декабря. Животноводы Ненецкого автономного округа впервые получат субсидию на компенсацию половины расходов на заготовку кормов для крупного рогатого скота в 2021 году. Получателей субсидий определили по итогам конкурса, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Субсидия предусматривает возмещение до 50% затрат, понесенных на приобретение кормов для крупного рогатого скота в 2021 году. <...> Данные меры принимаются впервые. Они предназначены для снижения затрат хозяйств на проведение кормозаготовительной кампании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на реализацию сезонной меры поддержки выделили целевое финансирование из резервного фонда правительства Российской Федерации в размере 2,4 млн рублей. Получателями субсидий по итогам конкурса станут АО "Ненецкая агропромышленная компания", СПК "Харп" и СПК РК "Сула".

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РоссияНенецкий автономный округ
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