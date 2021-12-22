В НАО животноводам компенсируют 50% затрат на закупку кормов для скота

ТАСС, 22 декабря. Животноводы Ненецкого автономного округа впервые получат субсидию на компенсацию половины расходов на заготовку кормов для крупного рогатого скота в 2021 году. Получателей субсидий определили по итогам конкурса, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Субсидия предусматривает возмещение до 50% затрат, понесенных на приобретение кормов для крупного рогатого скота в 2021 году. <...> Данные меры принимаются впервые. Они предназначены для снижения затрат хозяйств на проведение кормозаготовительной кампании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на реализацию сезонной меры поддержки выделили целевое финансирование из резервного фонда правительства Российской Федерации в размере 2,4 млн рублей. Получателями субсидий по итогам конкурса станут АО "Ненецкая агропромышленная компания", СПК "Харп" и СПК РК "Сула".