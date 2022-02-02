В Каратайке Ненецкого АО объявили карантин по бешенству

ТАСС, 2 февраля. Власти Ненецкого автономного округа ввели карантин по бешенству на территории поселка Каратайка Юшарского сельсовета, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации округа.

"Постановлением губернатора округа установлены ограничительные мероприятия на территории поселка Каратайка Юшарского сельсовета, введен карантин по бешенству", - сказали в пресс-службе.

23 января в Каратайку забрел песец. Животное было агрессивным, нападало на собак, его умертвили. При исследовании патологического материала выявили возбудитель бешенства. Департамент внутреннего контроля и надзора НАО утвердил план мероприятий по ликвидации очага и предотвращению распространения возбудителя заболевания на территории сельсовета. Ветеринарными специалистами проводятся вакцинация домашних животных и дезинфекция.

31 января обнаружили мертвую лисицу в районе Кирпичный Нарьян-Мара. 1 февраля лабораторными исследованиями у лисицы выявили бешенство. Департамент ведет подготовку документов на установление карантина в Нарьян-Маре.

Бешенство - одно из самых опасных заболеваний, вызывающее энцефаломиелит (воспаление головного и спинного мозга), протекающий с тяжелым поражением нервной системы, как правило, с летальным исходом. Передается вирус со слюной при укусе больным животным или через ссадины и раны на коже и слизистых оболочках. Бешенством могут болеть все теплокровные животные и человек.