В Архангельской области откроют четыре центра экспресс-тестирования на коронавирус

"В Архангельской области начинают работу еще четыре центра экспресс-тестирования на COVID-19. Центры экспресс-тестирования откроются 8 февраля в Северодвинске, Новодвинске, Коряжме и поселке Октябрьском Устьянского района", - говорится в сообщении.

2 февраля в Архангельске открыли круглосуточный центр бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус, примерно у 30-35% протестированных диагностируется COVID-19. За неделю тестирование в центре прошли порядка 7,5 тыс. человек. В Северодвинске и Новодвинске центры будут работать круглосуточно. В Коряжме центр тестирования с отдельным входом откроется на базе поликлиники, он будет работать с 08:00 до 18:00 ежедневно, без выходных. В Октябрьском на базе Устьянской ЦРБ сделать тест можно будет в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 08:00 до 16:00.

Работа новых центров экспресс-тестирования, так же, как и центра в Архангельске, будет направлена на раннее выявление COVID-19 и недопущение распространения инфекционного заболевания. Как пояснил глава областного Минздрава Александр Герштанский, организация работы дополнительных центров тестирования позволит снизить нагрузку на амбулаторное звено на указанных территориях и еще больше увеличить охват населения исследованиями на новую коронавирусную инфекцию.