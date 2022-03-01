В ЕР рассчитывают, что школы Петербурга в новом учебном году начнут переход на пятидневку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Петербургские единороссы рассчитывают, что школы города с нового учебного года начнут переход на пятидневное обучение. Это коснется учащихся с первого по девятый классы включительно. Об этом журналистам во вторник сообщил секретарь регионального отделения "Единой России", депутат Госдумы Сергей Боярский.

Вопрос о школьной "пятидневке" обсуждался в рамках одной из дискуссий, состоявшихся перед пленарным заседанием XXXVI конференции петербургского отделения партии.

"Я очень доволен, что именно сегодня мы продвинулись и нашли точки соприкосновения для решения вопроса и с родительским сообществом, и с директорами школ, а главное - с городской администрацией в лице комитета по образованию, которые поддерживают наше предложение, чтобы большинство школ Петербурга, за исключением совсем немногих специализированных, организовали учебный процесс для детей от первого по девятый класс включительно именно на основе пятидневки, чтобы ребята могли отдыхать вместе с родителями полноценные два дня, заниматься спортом, творчеством, саморазвитием, - сказал Боярский, отвечая на вопрос ТАСС о планах по организации пятидневного обучения в школах Петербурга. - Я думаю, что уже к сентябрю наше предложение будет реализовано, как минимум, наполовину".

По словам депутата, предполагается, что пока этот переход не коснется старших классов. "Про старшеклассников пока берем паузу. Все-таки 10-11 класс - это уже взрослые ребята, <…> им нужно готовиться к ЕГЭ", - отметил он.