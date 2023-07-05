В Петербурге представили семейные архивные материалы о последнем блокадном лете 1943 года

Экспозицию разделили на четыре блока, один из которых посвятили строительству оборонительных сооружений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в среду открыл выставку "Ленинградцы. Лето 1943". Как рассказала корреспонденту ТАСС начальник научно-просветительского отдела музея и куратор выставки Юлия Буянова, многие материалы о жизни ленинградских семей в последнее блокадное лето, в том числе из ее семейного архива, представили впервые.

"Хотелось рассказать о последнем блокадном лете, и как раз подобралось несколько семейных историй, связанных с 1943 годом. На выставке представлены материалы и из моего семейного архива, они раньше никогда не выставлялись. Моя прабабушка принимала участие в строительстве оборонительных сооружений в 1943 году, более того - она была ранена на этом строительстве. Все происходило под обстрелами, строители каждый день подвергались риску. Бабушка могла получить инвалидность, но, поскольку она была еще молодая девушка, то ей это казалось неловким - так что она отказалась, и потом еще 50 лет работала после войны", - поделилась Буянова.

Выставка разбита на четыре отдельных блока. Первый из них посвятили строительству оборонительных сооружений, которое не прекратилось и к лету 1943 года. Второй раздел расскажет историю пионерского лагеря №1 на Каменном острове и его директора - Екатерины Борщенко, которая организовала эвакуацию детей в 1941 году. Третий сюжет познакомит посетителей с организацией рабочих батальонов в Ленинграде, а также с командиром взвода 48-го рабочего батальона Дзержинского района - Александрой Мишиной. Четвертую часть посвятили ленинградскому госпиталю и Валентине Гороховой, которая была начальником хирургического отделения эвакогоспиталя №1012, располагавшегося в здании исторического факультета ЛГУ (ныне СПбГУ).

Каждая семейная история сопровождается документами, фотографиями, дневниками. В экспозицию также вошли рисунки военнослужащих, которые те дарили в благодарность своему доктору, и которые потом сохранили в семье Гороховых. Есть и первые медали "За оборону Ленинграда", которые нашли своих обладателей летом 1943 года, среди награжденных была и прабабушка Юлии Буяновой.

"Лично у меня ощущение, что я своей прабабушке какой-то моральный долг сегодня вернула. Я ее застала, мне было 11 лет, когда она умерла, и еще в детстве я расспрашивала ее о блокаде. Мои первые знания о блокаде, личные впечатления - от нее. Конечно, я очень рада, что сегодня ее предметы, ее история представлены на выставке", - сказала куратор.

О Музее обороны и блокады Ленинграда

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был разгромлен в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты передали в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В 2019 году в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция.