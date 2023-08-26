В России разрабатывают БПЛА с функциями мобильного пункта наблюдения и подавителя связи

Сотрудник компании "Омега Технологии Будущего" Виталий Перевезенцев сообщил, что в состав комплекса входит сам беспилотник, а также наземная станция с кабелем, позволяющим "Омегадрону" подниматься на высоту до 100 м

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Омегадрон", способный выполнять функции оперативного мобильного пункта наблюдения, разрабатывается российской компанией "Омега Технологии Будущего". Об этом ТАСС рассказал сотрудник компании Виталий Перевезенцев.

"Коптер с наземным питанием предназначен для того, чтобы оперативно разворачивать пункт наблюдения в любом труднодоступном месте", - сказал он. По словам представителя компании, в состав комплекса входит сам беспилотник и наземная станция с кабелем, позволяющим "Омегадрону" подниматься на высоту до 100 м.

Перевезенцев подчеркнул, что "Омегадрон" является своего рода шасси, на которое в зависимости от задачи можно быстро установить нужную полезную нагрузку. Так, кроме "мобильной мачты" беспилотник способен выполнять роль ретранслятора сигнала или подавителя сотовой связи, а также других коптеров. В дроне используются быстросъемные соединительные элементы, которые позволяют быстро собрать или переоборудовать комплекс для выполнения тех или иных задач. Аппарат также можно отключить от наземного питания и установить на него аккумулятор, что позволит ему до 45 минут перевозить грузы массой не более 10 кг.

По словам сотрудника, весь аппарат разработан и изготовлен в Санкт-Петербурге, но порядка 30% деталей - импортные. "Есть компоненты покупные, но мы с нашими партнерами в Санкт-Петербурге, в Москве и вообще по России расширяем географию. Работаем над тем, чтобы в ближайшее время еще увеличить процент локализации компонентов", - пояснил он.

Перевезенцев также отметил, что "Омегадрон" в настоящее время проходит опытные испытания, а в дальнейшем заказчики рассматривают возможность направить его в зону проведения специальной военной операции.