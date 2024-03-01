Эксперт: Россия не закрывается от прогресса, стремясь к технологическому суверенитету

Президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев отметил, что в 2022 году страна столкнулись с беспрецедентными, односторонними нелегитимными ограничениями

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Стремление России достичь технологического суверенитета не означает, что страна закрыта от технологического прогресса. Чтобы достичь технологической независимости, необходимо встроиться в мировую систему знаний и технологий, заявил президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев в рамках круглого стола "Сильная и независимая - как Россия укрепляет свой суверенитет", который прошел в Великом Новгороде на площадке ИНТЦ "Валдай".

"Нужно обязательно подчеркивать, что достижение технического суверенитета вовсе не означает закрытости страны от технологического прогресса. Чтобы достичь технологической независимости, необходимо встроиться в мировую систему знаний и технологий, надо использовать все достаточные источники информации о технологиях, используя все возможности. Например, реинжиниринга", - сказал он.

Ивлиев также отметил, что в 2022 году Россия столкнулись с беспрецедентными, односторонними нелегитимными ограничениями. "Механизмы интеграции, прежде всего евразийской интеграции, дали возможность компенсировать западные санкции для всех наших стран", - добавил Ивлиев.

Он также отметил, что по итогам прошлого года в Евразийском патентном ведомстве был зафиксирован рост заявок на изобретение на 20%. "Растет доля российского экспорта в евразийские страны, и односторонние нелегитимные меры как раз привели к тому, что переориентировались потоки и другие страны стали хабами для российских технологических компаний" - отметил он.

Суверенитет в разных отраслях

В дискуссии также принял участие председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, который отметил, что для сохранения и укрепления суверенитета необходимо усиливать кадровый потенциал страны. "Президент сказал о запуске нового национального проекта "Кадры". Здесь речь идет о повышении зарплаты преподавателям, о строительстве и реконструкции новых зданий, общежитий. Это важно. Мне кажется, что кадровое обеспечение надо усиливать", - добавил он.

Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова в рамках круглого стола высказала мысль о том, что культурный суверенитет - это база, на которой все строится, поскольку культурные проекты напрямую влияют на самочувствие людей. "Либо общество чувствует себя сплоченными и готово к большим свершениям, либо наоборот люди находятся в апатии, и в этом случае никакие технологические свершения роли не играют, если люди не чувствуют оптимизма, и не чувствуют будущее", - сказала Анна Федорова, она также добавила, что человеку для гордости, для самоидентичности себя в истории необходимо чувствовать себя как часть чего-то очень древнего, "очень мощного и того, чем на самом деле можно гордиться". Поэтому, по словам Федоровой, Великий Новгород как нельзя лучше подходит для разговора о суверенитете страны.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин также отметил высокую значимость обсуждения темы укрепления суверенитета именно в Великом Новгороде, поскольку именно здесь началась история российской государственности. "История нашей страны - это история защиты нашего суверенитета. Самые значимые моменты исторической действительности связаны с нашим максимальным суверенным развитием. Здесь, на новгородской земле, не только началось русское государство, но и, как говорят историки, впервые прозвучало слово "Россия" в Грановитой палате Новгородского кремля. Сегодня мы стоим перед важным новым вызовом - это сохранение суверенитета через благосостояние наших граждан, развитие семей, будущее наших детей. Я абсолютно уверен, каким будет суверенитет, зависит от того, насколько мы сможем быть социальным государством. Мы должны создать максимально возможности для самореализации наших граждан", - подчеркнул глава региона.