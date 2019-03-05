На борьбу с последствиями снегопада в Петербурге выйдут более тысячи коммунальщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Более 1 тыс. единиц техники и 1 тыс. дворников начнут уборку улиц Санкт-Петербурга в ночь на 6 марта. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель городского комитета по благоустройству Владимир Рублевский.
"Сегодня работали на улицах 858 единиц спецтехники", - уточнил Рублевский
Обильный снегопад начался в Санкт-Петербурге в ночь на 5 марта, метеорологи обещают, что осадки прекратятся к вечеру вторника. По данным Северо-Западного гидрометцентра, температура воздуха к полуночи опустится до 13 градусов ниже нуля, а толщина снежного покрова увеличиться до 15 см. МЧС предупреждает об усилении северного ветра до 17-20 м/с. За прошедшие сутки дорожные службы вывезли 26 тыс. кубометров снега, всего с начала зимнего сезона с городских улиц вывезено 3,4 млн кубометров.
Как сообщил зампредседателя жилищного комитета Санкт-Петербурга Сергей Шарлаев, к уборке снега во дворах привлекли 7,7 тыс. дворников и 655 единиц тракторов и грузовиков. Комитет возобновил работу мобильных бригад, которые ограничивают доступ пешеходов к потенциально опасным зонам у многоквартирных домов, где высока вероятность падения снега и льда с крыш.
По словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, коммунальные службы готовы к ухудшению погодных условий. Процесс уборки города Беглов поручил взять на особый контроль вице-губернатору Николаю Бондаренко, главам районных администраций и местных самоуправлений.