На борьбу с последствиями снегопада в Петербурге выйдут более тысячи коммунальщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Более 1 тыс. единиц техники и 1 тыс. дворников начнут уборку улиц Санкт-Петербурга в ночь на 6 марта. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель городского комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

"Сегодня работали на улицах 858 единиц спецтехники", - уточнил Рублевский

Обильный снегопад начался в Санкт-Петербурге в ночь на 5 марта, метеорологи обещают, что осадки прекратятся к вечеру вторника. По данным Северо-Западного гидрометцентра, температура воздуха к полуночи опустится до 13 градусов ниже нуля, а толщина снежного покрова увеличиться до 15 см. МЧС предупреждает об усилении северного ветра до 17-20 м/с. За прошедшие сутки дорожные службы вывезли 26 тыс. кубометров снега, всего с начала зимнего сезона с городских улиц вывезено 3,4 млн кубометров.