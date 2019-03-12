В Калининградской области введут особый противопожарный режим

КАЛИНИНГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области вводят в регионе особый противопожарный режим с 15 марта по 1 апреля. Соответствующий приказ областного министерства строительства и ЖКХ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить на территории Калининградской области на период с 15 марта по 1 апреля 2019 года особый противопожарный режим", - говорится в документе. Отмечается, что мера принята в связи с повышением уровня пожарной опасности в регионе.

Властям муниципалитетов предписывается провести мероприятия по недопущению возникновения и распространения природных пожаров, в частности, создать противопожарные минерализованные полосы вдоль границ населенных пунктов, привлекать население к патрулированию территорий и локализации пожаров вне границ поселений.

Распоряжением вводится запрет на разведение костров и пожароопасных работ на опасных участках, использование пиротехники. Муниципальным властям также рекомендовано предусмотреть создание мест временного размещения для людей в случае их эвакуации из населенных пунктов, которым могут угрожать лесные и прочие пожары.

Ранее губернатор области Антон Алиханов обратил внимание на проблему палов сухой прошлогодней травы в регионе. Он призвал глав муниципалитетов принять меры к информированию жителей об их опасности, а также ответственности за поджоги. Региональный главк МЧС предупреждал, что в ветреную и сухую погоду огонь от палов травы может перейти на жилые строения и лесные массивы.