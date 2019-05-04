У мемориала "Разорванное кольцо" в Ленобласти установят "лежачих полицейских"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился установить искусственные неровности и световые элементы на участке региональной дороги Санкт-Петербург - Морье, пролегающей к мемориалу "Разорванное кольцо". Об этом в субботу сообщает пресс-служба администрации региона.

"Дал поручение к 7 мая установить на повороте перед мемориалом "Разорванное кольцо" "лежачих полицейских" и световые элементы", - цитирует губернатора пресс-служба.

Причиной необходимости повысить меры безопасности на этом участке послужила высокая степень аварийности. По данным регионального управления по транспорту, в апреле у мемориала произошли две крупные аварии, в результате которых автомобили вылетели на территорию мемориала.

В субботу Александр Дрозденко вместе с сотрудниками областной администрации традиционно принял участие в благоустройстве и озеленении территории возле мемориала "Разорванное кольцо" в преддверии празднования Дня Победы. Около 50 человек посадили деревья, покрасили ограды, убрали мусор и помыли памятник.

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летию Великой Победы, в Ленинградской области проводится ремонт и реставрация 865 военных памятников. На эти цели из бюджета региона выделили более 200 млн рублей.

Дорога жизни во Всеволожском районе Ленинградской области - единственная трасса, связывавшая блокадный Ленинград с большой землей в период с сентября 1941 по февраль 1943 года. Комплекс включает мемориалы "Разорванное кольцо" на берегу Ладожского озера, мемориальный ансамбль "Румболова гора" и 45 мемориальных гранитных километровых столбов.