Зал Памяти Великой Отечественной войны открыли в Гатчинском музее под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Зал Памяти Великой Отечественной войны, где реконструирована часть элементов интерьера и сохранены следы военных разрушений, открыли во вторник в Чесменской галерее Гатчинского музея-заповедника под Санкт-Петербургом. Как сообщил ТАСС директор музея-заповедника Василий Панкратов, событие приурочено к 74-й годовщине Победы.

"Хотя все пригородные дворцы хранят в себе память о войне, мы не просто несем память о войне, мы ее реально чувствуем везде. Потому что Гатчинский дворец еще больше чем наполовину не отреставрирован, мы живем еще среди следов войны. Для нас это такая живая, незажившая рана. Мы в свое время хотели иметь во дворце пространство, которое как бы явственно описывало бы то, что мы пережили", - рассказал Панкратов.

Чесменская галерея считалась одним из лучших произведений архитектора Винченцо Бренны, созданных по заказу великого князя Павла Петровича. Разрушенная во время пожара в январе 1944 года, галерея не реставрировалась. В прошлом году комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга была выполнена консервация зала с элементами воссоздания его исторической отделки. Основой для реставрационных работ послужили акварель русского художника Эдуарда Гау 1870-х годов и фотографии из коллекции музея, сделанные до 1917 года.

"Мы решили, что этот зал не нужно полностью реставрировать, надо показать оставшиеся подлинные элементы. <…> В этом разрушенном зале полностью воссоздан один элемент - с окном, зеркалами, с позолотой, с мебелью, с куском пола и потолка, а все остальное - оно сохраняется в том виде, в котором оно есть. <…> Мы надеемся, что это будет как раз то самое яркое напоминание о периоде истории дворца, потому что дворец в течение долгого времени находился в таком состоянии", - отметил директор музея-заповедника.

Выставка возращенных полотен

8 мая для широкой публики на первом этаже Арсенального каре музея-заповедника "Гатчина" откроется выставка "Возвращенные полотна", на которой посетители увидят 16 картин из исторического собрания живописи Гатчинского дворца. До начала войны произведения хранились в Китайской и Готической галереях Арсенального каре, а с 1945 года считались утраченными. Картины были обнаружены в ходе оперативно-разыскных действий и переданы в музей секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым в июне прошлого года.

Как рассказала ТАСС хранитель фонда живописи музея-заповедника Айсулу Шукурова, портретную галерею в Гатчине начали целенаправленно создавать при Николае I. "[Он] собирал и галерею портретов членов царствующей семьи, и портретов выдающихся деятелей, представителей дворянских семейств. <…> Каждый из них может быть такой историей, которая показывает тот или иной аспект нашего портретного исторического собрания", - отметила она.

В числе возвращенных картин - портреты императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II, великих князей Павла Петровича и Николая Павловича, редкий портрет эрцгерцога Фердинанда кисти Мартина ван Мейтенса-младшего. За минувший год научные сотрудники музея провели реставрацию картин и изучили особенности их бытования. В отдельных случаях при атрибуции произведений потребовалась помощь коллег из Государственного Русского музея. На выставке посетители также увидят акварели Гау и фотографии из собрания музея с изображением интерьеров, в которых располагались портреты.

По словам Шукуровой, этот возврат картин открывает для Гатчины новые перспективы с точки зрения воссоздания исторических интерьеров. "Достаточно сказать, что в Готической галерее у нас был только один портрет, а тут - целых семь [возвращены], то есть восемь портретов - это уже какая-то возможность воссоздания хотя бы одного уголка", - пояснила она.

"Гатчина до 1941 года считалась "малым Эрмитажем", она была до войны самым большим по количеству предметов пригородным дворцом-музеем, и мы надеемся вернуть ему былую славу", - отметила хранитель.

Выставка "Возвращенные полотна" будет доступна для посещения по 8 сентября этого года.