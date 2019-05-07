Камень в основание часовни памяти на месте сражений в годы войны заложили под Курском

КУРСК, 7 мая. /ТАСС/. Камень в основание часовни памяти, сооружаемой в рамках всероссийской благотворительной акции "Молчаливое эхо войны", заложили во вторник в поселке Поныри Курской области, где в первые дни Курской битвы в июле 1943 года проходили ожесточенные бои. Всего более 50 подобных мемориальных памятников планируется возвести в городах России и стран ближнего зарубежья, сообщил журналистам зампредседателя межрегиональной общественной организации "Ветераны военной контрразведки" Александр Новопашин.

Благотворительная программа "Молчаливое эхо войны", направленная на увековечивание памяти и подвига советских солдат в годы Великой Отечественной войны, проходит в России с 2009 года при поддержке ФСБ, Минобороны, Минпромторга РФ и Русской православной церкви, а также администраций регионов. За десять лет в рамках проекта в городах России в местах сражений возвели десять мемориальных памятников - часовен памяти.

"Это общероссийская благотворительная акция, которая осуществляется на пожертвования, спонсорские взносы. Часовня [в поселке Поныри] будет 11-й по счету, открытие состоится здесь, 22 июня", - сказал Новопашин, отметив, что в планах организации также возведение более 50 часовен на местах сражений в годы Великой Отечественной войны в городах России и стран ближнего зарубежья.

По словам врио главы Курской области Романа Старовойта, согласования по строительству часовни в Курской области велись на протяжении последних нескольких лет. Ранее подобные монументы были установлены в Псковской, Смоленской, Ленинградской, Калининградской областях, Волгограде, Севастополе, Волоколамске, Североморске и Хабаровске.