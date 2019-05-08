Мотоциклисты Петербурга и Ленобласти проехали колонной по Дороге жизни в честь Дня Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Байкеры Санкт-Петербурга и Ленинградской области совершили мотопробег по Дороге жизни, чтобы почтить память защитников Ленинграда и поздравить с Днем Победы ветеранов региона. В пробеге принял участие на своем мотоцикле и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который выложил видеоотчет о мероприятии в социальной сети Instagram.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, колонна мотоциклистов во главе с Дрозденко начала движение по Мурманскому шоссе, сделала остановку на 10-м км Дороге жизни на Румболовской горе, где участники акции возложили цветы к мемориалу "Полуторка". Далее мотоциклисты проследовали к братскому захоронению в деревне Ириновка, где в годы блокады были похоронены ленинградцы, погибшие на Дороге жизни. Пробег завершился у мемориала "Разорванное кольцо" на берегу Ладоги, где прошла встреча с ветеранами и состоялся небольшой концерт.

"Для нас этот мотопробег очень важен. Мы еще раз вспоминаем о героической Дороге жизни, которая дала возможность выжить осажденному Ленинграду. Сохранение исторической памяти - одна из важнейших наших задач. Многие сегодня взяли своих детей, ведь очень важно, чтобы каждое поколение знало, какой ценой была завоевана победа", - передала пресс-служба областного правительства слова Дрозденко.

Губернатор рассказал, что идея проведения мотопробега зародилась в 2015 году во время эстафеты городов воинской славы по Дороге жизни с участием раритетной техники. С тех пор было решено проводить ежегодно массовые акции мотоциклистов в память о подвиге солдат Великой Отечественной войны.

Дорога Жизни - трасса в Ленинградской области длиной 46 км, которая соединяет Санкт-Петербург с западным берегом Ладожского озера. Во время Великой Отечественной войны это была единственная транспортная магистраль, которая с сентября 1941 по март 1943 года связывала осажденный Ленинград со страной для доставки продовольствия, топлива и других грузов и для эвакуации жителей.