Губернатор Ленинградской области поздравил ветеранов, исполнив песню из фильма "Щит и меч"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко записал песню, которая стала музыкальным сопровождением к поздравительному ролику ветеранам ко Дню Победы. Видео с поздравлением он выложил в социальной сети Instagram и на видеохостинге Youtube.

"Уважаемые ветераны, дорогие ленинградцы, я поздравляю вас с самым светлым и великим праздником - с Днем Победы! И в честь этого праздника я хочу подарить вам свою любимую военную песню", - сказал он во вступлении.

Дрозденко исполнил под аккомпанемент оркестра песню "Махнем не глядя" из кинофильма "Щит и меч" на музыку Вениамина Баснера и слова Михаила Матусовского.

В ролике собраны кадры с мероприятий, проводимых ко Дню Победы в Ленинградской области, - шествие "Бессмертного полка", прохождение военного оркестра, встречи с ветеранами, мотопробег по Дороге жизни, акция у мемориала "Разорванное кольцо".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства, мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут 9 мая во всех районах Ленинградской области. Дрозденко примет участие в шествии "Бессмертного полка" в городе воинской славы Тихвине.