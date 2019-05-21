Лучшие спектакли двух последних сезонов покажут на фестивале театры Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 21 мая. /ТАСС/. Лучшие спектакли за два последних года покажут театры Архангельской области на Девятом актерском театральном фестивале "Ваш выход!", который открылся в Архангельске во вторник. Впервые эти работы будет оценивать профессиональное жюри театральных критиков из Москвы, сообщила ТАСС заместитель председателя архангельского отделения Союза театральных деятелей России Ольга Истомина.

"Программа сформирована из самых заметных премьер профессиональных театров Архангельской области за два предшествующих театральных сезона: Архангельского театра драмы, молодежного театра, театра кукол, Северодвинского и Котласского драматических театров. В этом году зрители увидят 15 спектаклей. В этом году у нас работает профессиональное жюри театральных критиков из Москвы - это впервые", - сказала Истомина.

Председатель жюри - театральный критик, руководитель курса театроведческого факультета Российского института театрального искусства - ГИТИС, председатель экспертного совета фестиваля "Золотая маска" (2016, 2019) Александр Вислов. 28 мая жюри назовет лучшие актерские работы в двенадцати номинациях - от главных женской и мужской ролей до эпизода и дуэта. В областном центре фестиваль открывается спектаклем Архангельского молодежного театра "Папа встретит меня в L.A." об 11-летнем мальчике, которого разлучает с отцом Великая депрессия.

В Северодвинске в первый день показывают спектакль для подростков. "Сегодня мы показываем подростковый спектакль "Семь суббот на неделе", который очень нравится нашим зрителям. А завтра жюри отсмотрит два наших спектакля для взрослых: "Пиковую даму" и "Чайку", - рассказала ТАСС директор Северодвинского драматического театра Алевтина Голубева,

В программе OFF актеры представляют свои режиссерские работы. "Актер нашего театра Филипп Шкаев будет показывать свою режиссерскую работу "Дамская улица" про жен декабристов, - рассказала ТАСС помощник художественного руководителя молодежного театра Анастасия Дедешина. - Виктор Петрович [Панов, художественный руководитель театра] всегда дает "зеленый свет" артистам в их творческом развитии".

Члены жюри проведут занятия с участниками проекта "Школа театрального критика" при Архангельском отделении Союза театральных деятелей. В рамках лаборатории "Открытая школа театрального мастерства" под руководством художественного руководителя театра "Стрела" Натальи Ступиной (г. Жуковский) актеры профессиональных театров представят свои самостоятельные работы. В занятиях примут участие режиссеры и руководители народных и любительских театров области.