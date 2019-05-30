Участники ПМЭФ смогут на борту ледокола "Красин" ознакомиться с историей маячной службы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Три выставки откроются на борту музея-ледокола "Красин" к началу Петербургского международного экономического форума, сообщила ТАСС директор музея Ирина Стонт. Одна из выставок будет посвящена географии, флоре и фауне морей Севера, вторая - писателю Виктору Конецкому, третья - истории российских маяков.

"Мы работаем в рамках культурной программы ПМЭФ-2019, принимаем гостей форума. К 5 июня у нас открываются выставки про Северный ледовитый океан, выставка, посвященная писателю Виктору Викторовичу Конецкому, и выставка, посвященная маякам, там будет рассказано о различных маяках, их видах, истории, назначении - вся маячная служба будет там представлена", - сказала собеседница агентства.

Отдельное мероприятие будет посвящено памяти советского моряка, писателя, киносценариста Виктора Конецкого, написавшего сценарии для фильмов "Полосатый рейс" и "Путь к причалу", а также создавшего целый ряд прозаических произведений. 6 июня, в день 90-летия писателя, пройдет торжественная церемония, будет погашена специальная почтовая марка, выпущенная к юбилею автора.

"6 июня исполняется 90 лет со дня рождения Виктора Викторовича, который известен во всем мире и фильмами, и книгами. У нас на борту есть его именная каюта, совместно со вдовой Виктора Викторовича мы собираем у нас на борту всех желающих, будет день памяти, будет гашение марки, спуск венков на воду", - сказала Стонт.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.