Власти Петербурга готовы помочь "Метрострою" в наружном благоустройстве строящихся станций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга готовы оказать помощь ОАО "Метрострой" - генеральному подрядчику по строительству метрополитена в городе в благоустройстве территории вокруг строящихся станций Фрунзенского радиуса метро ("Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары"), открытие которых запланировано на 1 сентября 2019 года. Об этом сказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг в эфире телеканала "78".

"Ну кто сейчас мешает начать делать наружное благоустройство станций (Фрунзенского радиуса - прим. ТАСС), погода позволяет. Был вынужден предложить: давайте мы своими силами сделаем наружное благоустройство, снимем этот забор никому не нужный", - отметил Беглов.

Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской пятой линии метрополитена, он проходит вдоль улицы Бухарестской в Купчино. Пропускная способность участка составит 40 пар поездов в час, прогнозируемый суточный объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров.

Всего к 2032 году правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей. В бюджете на 2019 год на расходы по строительству подземки предусмотрено 18 млрд. рублей. Парк городского метрополитена в этом году пополнится шестью вагонами с совокупной стоимостью около 3,4 млрд рублей.

Ситуация со строительством метро в Санкт-Петербурге вызвала общественный резонанс, когда в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Акция прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями.