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ПМЭФ-2019

Жара до 32 градусов ожидается в Петербурге во время ПМЭФ-2019

Местами возможны кратковременные дожди, грозы и ветер

ТАСС, 4 июня. Около 26-32 градусов тепла ожидается в Санкт-Петербурге в дни Петербургского международного экономического форума 6-8 июня, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом ТАСС во вторник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"6 и 7 июня в Санкт-Петербурге возможны местами кратковременные дожди, грозы, ветер с порывами до 15 м/с. Но будет жарко: шестого июня 26-31 градус, седьмого - 27-32. Восьмого июня ожидается около 29 градусов", - сказала она.

Рекордно жаркая погода 7 июня была в 1988 году, когда температура поднялась до 29,8 градуса.

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РоссияСанкт-ПетербургПМЭФ-2019
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