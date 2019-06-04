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Прямое авиасообщение установлено между Петрозаводском и Сочи на летний период

Авиакомпания "Северсталь" будет выполнять рейсы на черноморский курорт раз в неделю по вторникам

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Северсталь" сегодня открыла прямое сообщение между Петрозаводском и Сочи на летний период, сообщила пресс-служба министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.

"Начиная с сегодняшнего дня и по 10 сентября, аэропортом Петрозаводск совместно с авиапредприятием "Северсталь" будет осуществляться прямой регулярный рейс по маршруту Петрозаводск - Сочи", - говорится в сообщении.

Рейсы на черноморский курорт будут осуществлять раз в неделю по вторникам два борта Sukhoi Superjet 100, рассчитанные на 93 и 100 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Длительность полета составляет три часа. Рейс субсидируется из бюджета республики. Стоимость билета - 9,7 тыс. рублей.

Ранее на летний период было открыто прямое авиасообщение между Петрозаводском и Симферополем.

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