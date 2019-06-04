Прямое авиасообщение установлено между Петрозаводском и Сочи на летний период

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Северсталь" сегодня открыла прямое сообщение между Петрозаводском и Сочи на летний период, сообщила пресс-служба министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.

"Начиная с сегодняшнего дня и по 10 сентября, аэропортом Петрозаводск совместно с авиапредприятием "Северсталь" будет осуществляться прямой регулярный рейс по маршруту Петрозаводск - Сочи", - говорится в сообщении.

Рейсы на черноморский курорт будут осуществлять раз в неделю по вторникам два борта Sukhoi Superjet 100, рассчитанные на 93 и 100 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Длительность полета составляет три часа. Рейс субсидируется из бюджета республики. Стоимость билета - 9,7 тыс. рублей.

Ранее на летний период было открыто прямое авиасообщение между Петрозаводском и Симферополем.