Здания крепостной железной дороги в Кронштадте признаны историко-культурными памятниками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга признал объектами культурного наследия регионального значения два сохранившихся здания Кронштадтской крепостной железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Железная дорога, построенная внутри крепости на острове в XIX веке, использовалась для передачи грузов и боеприпасов из мастерских на оборонительные сооружения и для перевозки пассажиров внутри города.

"Постройки Кронштадтской крепостной железной дороги в составе: "Здание пассажирской станции "Город" и "Мастерская" включены в единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия регионального значения. Здания являются последними сохранившимися строениями Кронштадтской крепостной железной дороги, сыгравшей важную роль в формировании и развитии города Кронштадта и всей территории острова Котлин и оборонительных сооружений Кронштадтской крепости", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Обе постройки сохранили исторический внешний облик, но их интерьеры утрачены. Здания напоминают об историческом инфраструктурном объекте, который использовался до начала XXI века. В 1870-х годах на острове появилась конно-железная дорога, соединявшая отдельные удаленные береговые форты и батареи с Кронштадтом. Сеть дорог проходила и по территории города, соединяя порт и арсенал с оборонительными сооружениями. В 1890-1891 годах конно-железную дорогу сменила железная дорога на паровой тяге.

Станция "Город", ставшая одним из ключевых центров железнодорожной сети, построена в 1906-1908 годах, всего на Крепостной железной дороге функционировало 11 станций. В те же годы между оборонительными казармами возведено здание мастерской. Железная дорога обслуживалась подразделениями крепостной саперной роты и находилась полностью в ведении военного ведомства.

Железная дорога и комплекс железнодорожных построек в районе станции "Город" активно использовались во время обороны Кронштадта во время Великой Отечественной войны. Железная дорога перестала функционировать в послевоенное время после разоружения береговых фортов, но отдельное техническое использование продолжалось до конца ХХ века, последние следы путей сохранялись до конца 2000-х годов, отметили в пресс-службе комитета.