Единый центр управления электросетями появится в Архангельске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Единый центр управления электрическими сетями появится в Архангельске. Это предусматривается соглашением между правительством региона и компанией "Россети Северо-Запад", подписанным в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Документ подразумевает сотрудничество в рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030". В частности, речь идет об объединении 25 диспетчерских пунктов региона в один центр управления, который станет контролировать работу сетей 0,4-110 кВ. Кроме того, соглашение регулирует процесс взаимодействия между региональными властями и энергетиками по вопросам модернизации элеткросетевого комплекса и снижения потерь при транспортировке энергии.

"Соглашение в очередной раз подтверждает актуальность нашего взаимодействия и необходимость согласованных действий по всем направлениям", - заметил губернатор Поморья Игорь Орлов, подписавший документ от имени правительства региона. По его словам, стороны должны продолжить совершенствование сложной и разветвленной системы электроснабжения региона и в здесь вопрос координации действий должен быть одним из самых важных.

Также стороны обсудили сотрудничество в реализации долгосрочной тарифной политики. По словам гендиректора компании "Россети Северо-Запад" Артема Пидника, совместная работа в этом направлении необходима для повышения инвестиционной привлекательности региона. "Взвешенный тариф должен учитывать и интересы потребителей, и необходимость модернизации энергосистемы для обеспечения надежного электроснабжения Архангельской области", - сказал он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.