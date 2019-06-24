В Карелии отремонтируют более 13 км дороги к МАПП "Вяртсиля" на границе с Финляндией

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июня. /ТАСС/. Последний участок дороги к международному пропускному пункту (МАПП) "Вяртсиля" в Карелии на российско-финляндской границе отремонтируют до 2020 года. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе главного офиса управления автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Росавтодора.

"Проектно-сметная документация на четвертый участок [подъезда к МАПП "Вяртсиля"] получила разрешение госэкспертизы, сейчас готовятся документы на торги, чтобы заключить контракт с подрядчиком", - уточнили в офисе.

По информации дорожного управления федеральной трассы, первые три участка, ведущих к МАПП "Вяртсиля", будут готовы к осени 2019 года. Ориентировочная стоимость капитального ремонта последнего 13-километрового участка, ведущего непосредственно к границе, составила 988 млн рублей. В ближайшие дни начнутся конкурсные процедуры, по результатам которых итоговая стоимость работ может снизиться. Ремонт начнется в 2019 году, а завершится в 2020 году.

По информации Главгосэскпертизы России, на дорожном участке облеченный тип дорожной одежды сменят на капитальный, способный выдерживать большие нагрузки. В некоторых местах трассы расширятся проезжая часть и обочины. "В ходе реализации проекта будут обустроены переходно-скоростные полосы у площадок весового контроля, переложены кабели связи и воздушные линии электропередач. Также здесь будут проложены новые водопропускные трубы и построена система отведения и очистки поверхностных вод с проезжей части", - отметили в госэкспертизе.

Движения транспортных средств на этом участке дороги составляет в среднем 1756 автомобилей в сутки. Планируется, что к 2043 году этот показатель достигнет 1823 автомобилей.

МАПП "Вяртсиля" - крупнейший российско-финляндский пограничный переход на территории Карелии.