Уголовное дело возбудили в Вологде после гибели студентки при спасении ребенка

ТАСС, 25 июня. Следственные органы СУ СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело после смерти 19-летней девушки, которая утонула, спасая ребенка. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении следственного управления СК РФ по области.

"Следственными органами СК РФ по Вологодской области по факту смерти 19-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 21 июня на берегу озера Кубенское в Вологодском районе было обнаружено тело 19-летней девушки, извлеченное из воды сотрудниками МЧС. Очевидцы пояснили, что погибшая отдыхала на берегу озера со знакомыми, она помогла спасти ребенка, тонувшего в прорытом к озеру от деревни Алексино канале. Сама она не выплыла и утонула.

По данным Главного управления МЧС РФ по области, погибшая - студента филологического факультета Вологодского госуниверситета Лиза Дружинина. Трагедия произошла на необорудованном пляже.

"Следователи выяснили, что неустановленными лицами вблизи деревень Алексино и Жуково Вологодского района был вырыт искусственный водный канал, соединяющийся с озером Кубенское. В Росрыболовстве сведений о наличии данного искусственного водного канала не имеется, что свидетельствует об отсутствии согласования производства работ по его созданию и эксплуатации. Канал в месте соединения с озером не огорожен, информация о его глубине отсутствует, что создает угрозу жизни и здоровью граждан", - сообщили в следственном управлении. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего и строительства канала. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении по области, девушка утонула в канале, искусственно вырытом кем-то для лодок. Местные власти запрещали купание в данном месте, однако жители этот запрет игнорировали. "Как рассказал следователям юноша, с которым отдыхала девушка на берегу, Лиза бросилась в воду спасать его сестренку. Долго держала ее над водой, пока парень не перехватил ребенка. Девочка так за него схватилась, что он сам чуть не утонул. Его девушка в это время ушла под воду. Ее вскоре вытащили, но вернуть к жизни не удалось", - добавили в ведомстве.