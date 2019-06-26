"Ъ": В Петербурге начнут ходить пассажирские суда на электродвигателе

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. ГКУ "Агентство внешнего транспорта", ООО "Астра Марин" и ООО "МТ-Групп" договорились, что займутся развитием пилотного в России проекта пассажирских маломерных судов на электродвигателе, сообщает газета "Коммерсантъ".

Запуск таких судов на водных маршрутах Санкт-Петербурга может состояться в навигацию 2020 года, отметил генеральный директор "Астра Марин" Андрей Кузнецов. Новые транспортные средства будут создаваться на базе существующих судов "Каракатица". Компания сама заказала этот проект и построила его на верфи в Шлиссельбурге, отметил Кузнецов. Инвестиции в одно судно составили 2 млн рублей.

По словам Кузнецова, в 2020 году компания может поставить на линию до трех новых судов с электродвигателем. По итогам пилотного запуска, рассказал изданию гендир "Астра Марин", компания примет решение о строительстве к 2021 году больших судов с электродвигателем вместимостью до 100 мест.

Два часа длится автономный ход судна на батареях, рейс - около часа. "Зарядка" транспортных средств будет происходить во время высадки и посадки пассажиров.

По словам источника издания, АВТ будет ответственно за подготовку инфраструктуры для приема судов с электродвигателем. Речь о размещении на причалах станции заряда батарей.