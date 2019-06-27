Музей Римского-Корсакова в Петербурге научит британцев исполнению российской музыки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Музей композитора Николая Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге в рамках года музыки России и Великобритании проведет серию мастер-классов и лекций для британских музыкантов в 2020 году. Проект реализуют при участии посольства Великобритании в России и Музея театрального и музыкального искусства в рамках российско-британского года музыки, сообщила в четверг ТАСС старший научный сотрудник музея Лидия Адэр.

"Этот проект - целый комплекс мероприятий. Это будет несколько концертов, серия мастер-классов, в ходе которых певцы из Великобритании, студенты будут приезжать в Россию и обучаться исполнению русской музыки. В проекте примут участие солисты Мариинского театра, других театров, преподаватели консерваторий, которые будут учить на мастер-классах", - сообщила Лидия Адэр. Она добавила, что в рамках проекта пройдет также научная конференция об особенностях исполнения российской и британской музыки, которая объединит ученых из разных стран. В концертах проекта с британской стороны будут задействованы представители лондонской Школы музыки и театра Guildhall School. Участниками мастер-классов станут не только профессиональные исполнители из Великобритании, но и студенты. Музыканты выступят на концертах для зрителей.

Историческая точность

Участники проекта увидят воссозданные с исторической точностью интерьеры музея-квартиры Римского-Корсакова на Загородном проспекте, где он прожил последние 15 лет своей жизни и написал одиннадцать опер, в том числе "Садко" и "Сказку о царе Салтане", и 50 романсов. Представляя в четверг журналистам результаты девятимесячной реставрации, проведенной к 175-летию композитора, заведующая музеем Нина Костенко рассказала, что реставрационные работы проводились здесь впервые с 1970-х годов. В будущем в комнатах музея будут открыты новые экспозиции, первую из которых - фотовыставку "Цвет времени" - представят в ноябре 2019 года.

Музей на Загородном

После революции 1917 года квартира Римских-Корсаковых стала коммунальным жильем, и только к 1970 году детям и внукам композитора удалось добиться решения об учреждении музея-квартиры. Интерьер музея был воссоздан по воспоминаниям потомков, хранивших личные вещи композитора, фотографии и рукописи.

В наши дни музей состоит из мемориальной части, воссозданной по фотографиям, и двух реконструированных залов, концертного и экспозиционного. Среди экспонатов музея - посуда, фотографии, картины, мебель, принадлежавшая композитору и его семье, а также личные вещи домочадцев. Так, в прихожей музея-квартиры висит пальто Николая Андреевича, которое после смерти композитора носил его сын. Также в музее есть мультимедийный зал: каждый посетитель в нем может сыграть на электронном пианино или на кнопках-инструментах.