Кабмин поддержит инициативы компаний по выпуску экологически чистой продукции

КИРОВСК /Мурманская область/, 29 июня. /ТАСС/. Правительство РФ будет поддерживать инициативы компаний, занимающихся выпуском экологически чистой продукции. Это должно стать элементом нацпроектов "Здравоохранение" и "Экология", заявил в субботу вице-премьер Дмитрий Козак.

"Мы об этом уже говорили и в правительстве РФ, это должно стать и одним из элементов нацпроекта "Здравоохранение" и нацпроекта "Экология". Мы будем продвигать, поддерживать, в том числе на законодательном уровне. В настоящее время разрабатывается закон, который будет поддерживать инициативы компаний по выпуску экологически чистой продукции", - сказал он на совещании по вопросам промышленного развития и энергетической безопасности Мурманской области.

Вице-премьер привел в пример отвечающие международным экологические стандарты компании "Фосагро", один из комбинатов которой находится в Кировске.

"Экологические стандарты компании по качеству руды стали международными стандартами <…>, и это означает не только существенное преимущество российской компании на мировых рынках, это еще и здоровье людей, экологическая безопасность жителей нашей страны и потребителей продукции в ста странах мира", - отметил Козак.