Выступлением хора имени Пятницкого закрылись Международные Ганзейские дни в Пскове

ПСКОВ, 30 июня. /ТАСС/. XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, которые проходили в Пскове, закрылись в воскресенье выступлением Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого.

"Наш праздник подходит к концу. Три дня назад мы приехали 89 делегациями из всей Европы, а сегодня могу сказать, что мы уезжаем как друзья. Это был грандиозный праздник, и мы гордимся тем, что вы [псковичи] стали нашей частью. <...> XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени завершены", - объявил в ходе церемонии президент Международного Ганзейского союза Нового времени Ян Линденау.

По словам исполняющей полномочия главы города Пскова Елены Полонской, праздник "сумел сплотить и сдружить людей из разных городов России и мира".

"Мы подошли к завершению нашего праздника. Для нас было огромной честью провести на псковской земле такое грандиозное мероприятие. Большую помощь в подготовке к празднованию оказали псковичи, добровольцы, студенты и городские предприниматели. За прошедшие четыре дня Псков превратился в одну ганзейскую семью. Мы не прощаемся с вами, мы говорим всем: "До новых встреч", - сказала Полонская.

Церемония закрытия состоялась на территории Псковского Кремля. В ходе церемонии представители муниципалитета передали символический флаг Международных Ганзейских дней делегации немецкого города Брилон, который в 2020 году будет принимать у себя Международные Ганзейские дни. Елена Полонская передала флаг Русских Ганзейских дней и символические ключи от русских ганзейских городов мэру Великого Новгорода Сергею Бусурину. В 2020 году именно этот город будет принимать у себя Русскую Ганзу.

Международные Ганзейские дни проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Организационный комитет по подготовке мероприятия возглавила вице-премьер Ольга Голодец. Ганзейский союз объединяет 186 городов в 16 странах и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 14 ганзейских городов, все они исторически связаны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов.