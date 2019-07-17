Ходовые испытания трамвая на водородном топливе пройдут в Санкт-Петербурге в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Компания "Горэлектротранс" Санкт-Петербурга в сентябре проведет ходовые испытания тестовой модели энергосберегающего трамвая ("Трамвай ЭУТЭ") на водородных топливных элементах, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе перевозчика.

"Мы оснастили трамвай с заводским электрическим двигателем автономным источником питания - топливным элементом - устройством, которое работает на взаимодействии водорода с воздухом. В результате физико-химического процесса образуется электрический ток, который приводит в движение транспорт. Для эксплуатации трамвая на водородном топливе не нужна дорогостоящая контактная сеть, ходовые испытания пройдут на действующих сетях в Московском районе без обслуживания пассажиров", - отметил представитель компании.

Проект нового трамвая с высокими показателями экологичности разрабатывают специалисты "Горэлектротранса" и Центрального научно-исследовательского института судовой электротехники и технологии (филиал Крыловского государственного научного центра).

Опытные испытания трамвая планируется завершить к концу сентября. Инвестиции в разработку проекта и сроки ввода модели в массовую эксплуатацию пока не уточняются.

Презентация испытательной модели трамвая состоится 18 июля в Трамвайном парке № 1, где была произведена ее сборка.