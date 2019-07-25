Власти Петербурга намерены за 4 года достичь обеспечения поликлиник медперсоналом на 95%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют в течение ближайших трех-четырех лет повысить показатель обеспеченности городских поликлиник и больниц врачами и средним медперсоналом с нынешних 85% до 95%. Об этом сообщил в четверг врио губернатора города Александр Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

"К сожалению, не хватает как врачей, так и среднего медицинского персонала. Сегодня город обеспечен на 85%. В течение трех-четырех лет мы хотим достичь цифры 95% обеспечения полностью врачами и средним медицинским персоналом наших больниц и поликлиник", - сказал Беглов.

В настоящее время, согласно приведенным главой города данным, общее количество врачей и среднего медперсонала в Петербурге составляет около 75 тыс. специалистов. "Конечно, этого не хватает, потому что есть у нас федеральные медучреждения, есть городские медучреждения и частные медицинские направления - тоже очень важные для нашего города. Мы, конечно, должны сделать все необходимое, чтобы обеспечить эти все категории", - указал он.

Привлекать медицинские кадры, по мнению главы города, помогут создание хороших условий труда, подъем заработной платы и снижение нагрузки, связанной с заполнением бумаг. В этой связи, в частности, Беглов рассказал, что до конца 2020 года все детские медучреждения Петербурга будут полностью переведены на систему электронных медицинских карт, а взрослые - во второй половине 2021 года.